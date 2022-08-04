Зерновой коридор: Турция анонсировала выход еще трех судов из Украины

В рамках зернового коридора из Украины выйдет еще три судна с продовольствием.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Благодаря интенсивной работе Совместного координационного центра запланировано, что из украинских портов в рамках отгрузки зерна стартуют 3 судна", - сказал Акар.
По словам министра, корабли должны отправиться завтра, 5 августа.
Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.
Впоследствии его инспектировали в Стамбуле. Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, который покинул украинские порты.