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Зерновой коридор: Турция анонсировала выход еще трех судов из Украины

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В рамках зернового коридора из Украины выйдет еще три судна с продовольствием.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Благодаря интенсивной работе Совместного координационного центра запланировано, что из украинских портов в рамках отгрузки зерна стартуют 3 судна", - сказал Акар.

По словам министра, корабли должны отправиться завтра, 5 августа.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.

Впоследствии его инспектировали в Стамбуле. Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, который покинул украинские порты.

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