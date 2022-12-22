"Зерновий коридор" продовжить роботу у 2023 році: страховики зберегли умови

Двадцять одна страхова компанія є частиною механізму, який очолює Ascot та організовує брокер Marsh.

Судна, що входять до трьох українських портів, які є частиною угоди, яку підтримує ООН, зазвичай вимагають, щоб їхні банки мали різні страхові поліси, у тому числі страхування корпусу та вантажу, яке оновлюється кожні сім днів.

Очікується, що ставки військового та іншого страхування наступного року різко зростуть у всіх напрямках через війну, стихійні лиха та високу інфляцію.

"Підприємство AsOne у Чорному морі продовжуватиме свою роботу без будь-яких запланованих підвищень рейтингу", - повідомив агентству Reuters Кріс Макгілл, голова вантажного відділу Ascot.

Авіаційні та морські військові страховики стурбовані тим, що перестраховики, які страхують страховиків, виключать увесь регіон України, Росії та Білорусії, коли 1 січня договори перестрахування будуть продовжені.

Але Макгілл сказав, що продукт був створений таким чином, що страховики, які беруть участь у програмі, поділяють ризик без необхідності перестрахування.