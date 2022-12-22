"Зерновой коридор" продолжит работу в 2023 году: страховщики сохранили условия

Двадцать одна страховая компания является частью механизма, который возглавляет Ascot и организует брокер Marsh.

Суда, заходящие в три украинских порта, которые являются частью соглашения, поддерживаемого ООН, обычно требуют, чтобы их банки имели различные страховые полисы, в том числе страхование корпуса и груза, которое обновляется каждые семь дней.

Ожидается, что ставки военного и другого страхования в следующем году резко вырастут по всем направлениям из-за войны, стихийных бедствий и высокой инфляции.

"Предприятие AsOne в Черном море будет продолжать свою работу без каких-либо запланированных повышений рейтинга", - сообщил агентству Reuters Крис Макгилл, глава грузового отдела Ascot.

Авиационные и морские военные страховщики обеспокоены тем, что перестраховщики, которые страхуют страховщиков, исключат весь регион Украины, России и Белоруссии, когда 1 января договоры перестрахования будут продлены.

Но Макгилл сказал, что продукт был создан таким образом, что страховщики, участвующие в программе, разделяют риск без необходимости перестрахования.