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"Зерновий коридор". З портів Одеської області вийшло ще 11 суден з продукцією

Фото: з одеських портів вийшли 11 суден "зерновим коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Юрченко

За два дні з портів Одеської області вийшло ще 11 суден з агропродукцією. Вони транспортують зерно та олію до Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури в Facebook.

Судна експортували 422 тисяч тонн агропродукції. Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тисячами тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тисячами тонн олії для Індії.

"Ключовою перешкодою в роботі "зернового коридору" залишається гальмування з боку РФ під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, у Босфорі чекають на інспекцію 96 суден, з них 71 - на вхід до портів, а 25 - вже завантажені агропродукцією. Через затягнуті перевірки з боку Росії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

З серпня з одеських портів вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Фото: з одеських портів вийшли 11 суден "зерновим коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.

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