Зернова угода. Росія штучно створила чергу з 150 суден, - Зеленський

"Все більш напруженою стає ситуація навколо зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона була настільки ж гострою, як і в першій половині року. На сьогодні понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання щодо постачання агропродукції. Це штучна черга", - зазначив він.

За його словами, вона виникла через те, що Росія затримує проходження кораблів. Зокрема, експорт затримується до Єгипту, Алжиру, Тунісу, Марокко, Лівану, Іраку, Китаю та Індонезії.

"Через російське блокування ми недоекспортували близько 3 млн тонн продовольства. А це річний запас для 10 млн осіб", - додав Зеленський.