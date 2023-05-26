"Зернова угода" поки не відновила роботу в повному обсязі, - ООН

"Зернова угода" досі не працює у повному обсязі, незважаючи на її продовження. В один з українських портів не пускають кораблі для експорту сільгосптоварів.

Про це сказано у заяві ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

В ООН нагадали, що "зернова угода" передбачає експорт Чорним морем з трьох портів. Але з 29 квітня жодному кораблю не дозволили зайти до порту "Південний", що знаходиться під Одесою.

"Організація Об'єднаних Націй та Туреччина тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінних операцій... та усунення всіх перешкод, які заважають проведенню операцій та обмежують сферу дії ініціативи", - сказано у заяві.

Блокування порту "Південний"

Зазначимо, що Україна заявляла про блокування порту "Південний" ще 21 травня. Тоді на території порту було розташовано понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу.

"Південний" є найбільшим портом за пропускною спроможністю. Його блокування суттєво знижує експортні обсяги.