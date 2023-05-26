"Зерновая сделка" пока не возобновила работу в полном объеме, - ООН

"Зерновая сделка" до сих пор не работает в полном объеме, несмотря на ее продление. В один из украинских портов не пускают корабли для экспорта сельхозтоваров.

Об этом сказано в заявлении ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В ООН напомнили, что "зерновая сделка" предусматривает экспорт по Черному морю из трех портов. Но с 29 апреля ни одному кораблю не разрешили зайти в порт "Южный", который находится под Одессой.

"Организация Объединенных Наций и Турция тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полноценных операций... и устранения всех препятствий, которые мешают проведению операций и ограничивают сферу действия инициативы", - сказано в заявлении.

Блокировка порта "Южный"

Отметим, что Украина заявляла о блокировке порта "Южный" еще 21 мая. Тогда на территории порта было расположено более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира.

"Южный" является крупнейшим портом по пропускной способности. Его блокировка существенно снижает экспортные объемы.