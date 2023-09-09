Зернова угода дозволила зовнішнім силам визначати, що вивозити з українських портів, - експерт

За його словами, зернова угода була тактичним способом вивезення складських запасів зерна, але Україна заплатила за це дорогу ціну.

"Ми фактично самі обмежили своє цивільне судноплавство, де-факто дозволивши зовнішнім силам визначати, що і в якому порядку будуть вивозити з українських портів. Це питання номер один. А питання номер два – це те, що ми де-факто легалізували ці дії, той порядок, який росія встановила в Чорному морі. А по факту це звичайне піратство. Тому що якщо судно зупиняється під надуманим приводом і здійснюється якийсь його псевдоконтроль чи ще щось, це просто піратство", - підкреслив він.

Підтвердженням нечесної гри з боку росії є не тільки сам факт постійних затримок та перевірок, а й оприлюднені Головним управлінням розвідки документи, де чітко зафіксовано, що головна ціль зернової угоди - обмеження українського експорту з подальшим витісненням країни з традиційних ринків збуту.

Відповідно, єдиний шлях до відкриття українських портів – це асиметрична відповідь, це ті військові дії, які Україна вже вдало реалізує. Мова йде про успішні атаки на російські кораблі в Чорному морі та атаки на Кримський міст, що значно посилили переговорні позиції України.

"Ми показали, що говорити з Україною виключно з позиції сили в росіян більше не вийде. Росія має дуже чітко розуміти те, що вона завжди розуміє, - це право сили. Тобто, якщо вона якимось чином буде здійснювати незаконний вплив на судноплавство України, вона отримає таку ж відповідь від наших Збройних сил", - сказав Вовк.

Нагадаємо, після закінчення зернової угоді у серпні через тимчасовий коридор, який оперативно створили ВСУ та Міністерство інфраструктури, вийшло вже 4 судна, які успішно дійшли до Босфору.

Як повідомлялось, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора в "зерновій угоді".

Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш надіслав Лаврову 28 серпня, і він "показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним".

У відповідь на це речник Міністерства законних справ України Олег Ніколенко заявив, що пом'якшення санкцій проти РФ в обмін на поновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу.