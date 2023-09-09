Зерновое соглашение позволило внешним силам определять, что вывозить из украинских портов, - эксперт

По его словам, зерновое соглашение было тактическим способом вывоза складских запасов зерна, но Украина заплатила за это дорогую цену.

"Мы фактически сами ограничили свое гражданское судоходство, де-факто позволив внешним силам определять, что и в каком порядке будут вывозить из украинских портов. Это вопрос номер один. А вопрос номер два – это то, что мы де-факто легализовали эти действия, тот порядок, который россия установила в Черном море. А по факту это обычное пиратство. Потому что если судно останавливается под надуманным предлогом и осуществляется какой-то его псевдоконтроль или что-то еще, это просто пиратство", - подчеркнул он.

Подтверждением нечестной игры со стороны России является не только факт постоянных задержек и проверок, но и обнародованные Главным управлением разведки документы, где четко зафиксировано, что главная цель зернового соглашения - ограничение украинского экспорта с последующим вытеснением страны с традиционных рынков сбыта.

Соответственно, единственный путь к открытию украинских портов – это асимметричный ответ, это военные действия, которые Украина уже удачно реализует. Речь идет об успешных атаках на российские корабли в Черном море и атаках на Крымский мост, что значительно усилило переговорные позиции Украины.

"Мы показали, что говорить с Украиной исключительно с позиции силы у россиян больше не получится. Россия должна очень четко понимать то, что она всегда понимает – это право силы. То есть, если она каким-то образом будет оказывать незаконное влияние на судоходство Украины, она получит такой же ответ от наших Вооруженных Сил", - сказал Вовк.

Напомним, после окончания зернового соглашения в августе через временный коридор, который оперативно создали ВСУ и Министерство инфраструктуры, вышли уже 4 судна, успешно дошедшие до Босфора.

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".

Журналисты утверждают, что это письмо Гутерреш направил Лаврову 28 августа, и оно "показывает, как далеко готова зайти ООН, чтобы возобновить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным".

В ответ на это представитель Министерства законных дел Украины Олег Николенко заявил, что смягчение санкций против РФ в обмен на возобновление "зернового соглашения" станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа.