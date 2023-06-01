Зернова ініціатива зупинена. Росія заблокувала реєстрацію флоту до всіх портів

"Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі", - пише пресслужба.

30 й 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", тоді, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.



"Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден", - додає пресслужба.

Фото: Росія заблокувала реєстрацію флоту до всіх портів (facebook.com/Ministry.for.restoration)

Зернова угода. Що це?

Угода була укладена між Україною, Туреччиною, Росією та ООН внаслідок повної зупинки поставок зерна після російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни

Вперше документ підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року. Ініціатива повинна забезпечувати безпечний експорт зерна з певних портів України для подолання продовольчої кризи у світі.

Попри погрози Росії вийти з угоди, її термін дії вкотре було продовжено 17 травня ще на два місяці.