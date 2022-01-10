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Зерно и металлы: какие товары возглавляют рейтинг украинского экспорта за 2021 год

Автор: Александр Белоус

Объем экспорта товаров из Украины за 2021 год составлял 68,24 млрд долларов. Это является самым высоким показателем с 2012 года (68,81 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По данным пресс-службы, объем экспорта недрагоценных металлов и изделий из них составил 15,98 млрд долларов, что на 77% больше, чем в 2020 году, а продуктов растительного происхождения - 15,55 млрд долларов США или на 30,9% больше показателей 2020 года.

В первую пятерку по объемам экспорта также входят минеральные продукты (8,42 млрд долларов, рост на 58%), жиры и масла животного или растительного происхождения (7,05 млрд долларов, рост на 22,6%), а также механическое, электрооборудование, машины и механизмы (4,82 млрд, что на 7,4% больше результатов предыдущего периода).

Экспорт готовых пищевых продуктов составил 3,8 млрд долларов (рост на 13,1%), продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности (2,76 млрд долларов, увеличение на 36,7%), древесины и изделий из древесины (2,01 млрд долларов, на 42,6% выше показателей 2020 года).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2020 год составил 49,216 млрд долларов, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

За 2021 год экспорт товаров из Украины вырос на 38,7% до 68,24 млрд долларов.

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Государственная таможенная служба