Зерно та метали: які товари очолюють рейтинг українського експорту за 2021 рік

Обсяг експорту товарів з України за 2021 рік складав 68,24 млрд доларів. Це є найвищим показником з 2012 року (68,81 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, об’єм експорту недорогоцінних металів та виробів з них склав 15,98 млрд доларів, що на 77% більше, ніж у 2020 році, а продуктів рослинного походження - 15,55 млрд доларів США або на 30,9% більше показників 2020 року.

До першої п’ятірки за обсягами експорту також входять мінеральні продукти (8,42 млрд доларів, зростання на 58%), жири і олії тваринного або рослинного походження (7,05 млрд доларів, зростання на 22,6%), а також механічне, електрообладнання, машини та механізми (4,82 млрд, на 7,4% більше результатів попереднього періоду).

Експорт готових харчових продуктів склав 3,8 млрд доларів (ріст на 13,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (2,76 млрд доларів, збільшення на 36,7%), деревини і виробів з деревини (2,01 млрд доларів, на 42,6% вище показників 2020 року).