ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении

Новина українською →
Стамбул, Пятница 22 июля 2022 15:08
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении Фото: Украина подпишет договор с Турцией, ООН и РФ о разблокировании экспорта зерна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В турецком Стамбуле сегодня будет заключено соглашение об экспорте украинского зерна. Документ будет подписан при участии ООН, Турции, Украины и РФ.

Все что известно о заключении соглашения и как будет происходить механизм - собрано в материале РБК-Украина.

Условия подписания

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предварительно описал условия, по которым Украина подпишет соответствующее соглашение, а именно:

  • Украина не подписывает никаких документов с Россией. То есть, наша страна заключит договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними, а Россия подписывает с этими двумя сторонами также зеркальный договор.
  • Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ портах Украины. В случае провокаций - немедленный военный ответ.
  • Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции в случае возникновения такой потребности.

Кто подпишет документ

От Украины подпись поставит министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Также известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения о вывозе украинского зерна.

От Турции министр обороны страны Хулуси Акар, также подписантом выступает и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Время и место подписания

Предварительно сообщалось, что подписание договора о вывозе зерна запланировано на 16:30. Церемония подписания соглашения пройдет во дворце Долмабахче. В ней также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что дальше?

Как пояснил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, вывоз украинского зерна будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

Речь идет о портах "Одесса", "Южный" и "Черноморск". При этом их количество может быть расширено, если все договоренности будут соблюдаться.

Кроме того, документ будет утверждать, что согласно согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда.

При этом никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть.

Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участвующие договорились о деблокаде трех украинских портов.

Уже сегодня стало известно о старт переговоров и подписантов всех сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Украина Турция Стамбул
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет