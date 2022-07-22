Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении

В турецком Стамбуле сегодня будет заключено соглашение об экспорте украинского зерна. Документ будет подписан при участии ООН, Турции, Украины и РФ.

Все что известно о заключении соглашения и как будет происходить механизм - собрано в материале РБК-Украина.

Условия подписания

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предварительно описал условия, по которым Украина подпишет соответствующее соглашение, а именно:

Украина не подписывает никаких документов с Россией . То есть, наша страна заключит договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними, а Россия подписывает с этими двумя сторонами также зеркальный договор.

. То есть, наша страна заключит договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними, а Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ портах Украины. В случае провокаций - немедленный военный ответ.

портах Украины. В случае провокаций - немедленный военный ответ. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции в случае возникновения такой потребности.

Кто подпишет документ

От Украины подпись поставит министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Также известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения о вывозе украинского зерна.

От Турции министр обороны страны Хулуси Акар, также подписантом выступает и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Время и место подписания

Предварительно сообщалось, что подписание договора о вывозе зерна запланировано на 16:30. Церемония подписания соглашения пройдет во дворце Долмабахче. В ней также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что дальше?

Как пояснил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, вывоз украинского зерна будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

Речь идет о портах "Одесса", "Южный" и "Черноморск". При этом их количество может быть расширено, если все договоренности будут соблюдаться.

Кроме того, документ будет утверждать, что согласно согласованным безопасным маршрутам в порты Украины смогут заходить все гражданские суда.

При этом никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть.

Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения.