Зеркально по отношению к Европе: Шмыгаль назвал условия открытия границы

Открытие границы Украины возможно при условии спокойной ситуации в стране и открытых границ соседних стран. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль отметил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей и, учитывая ​​это, даже при условии открытия украинской границы никто не смог бы заехать или выехать. Он также добавил, что принимая решение по границе Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.

"В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - пояснил он.

Как писало РБК-Украина, в рамках карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, Украина закрыла свои границы. Сначала было запрещено автобусное, железнодорожное и авиасообщение, позже запрет также распространился и на иностранцев. Сейчас пересечь границу можно только на собственном транспорте.

Напомним, страны ЕС также в рамках ограничений из-за коронавируса ввели запрет на пересечение границы. Сейчас в ЕС разработали рекомендации по выходу из карантина, в частности, они содержат и вопросы границы. Так, странам Евросоюза рекомендуется рассматривать вопрос открытия внешних границ во вторую очередь - после их открытия внутри ЕС.