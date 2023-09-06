Зеркаль заявила про неготовність ТЕС до зими, в Міненерго це заперечують

Що сталось?

Під час ефіру Business Breakfast від Forbes, як повідомляє Forbes, Лана Зеркаль заявила про те, що:

українські електромережі готові до зими на 98%;

атомні електростанції на 70%;

теплові електростанції на близько 30% від плану.

Зеркаль наголосила на необхідності прискорити відновлення обʼєктів генерації, інакше Україна не зможе пройти зиму без відключень електроенергії. За її словами план відновлення генерації виконано нібито на одну третину.

Зокрема вона додала, що сьогодні Україні вдалось відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-закордону.

"Проте, поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі", - заявила Зеркаль додавши, що у регулятора наразі є усі можливості аби нівелювати всі ризики.

Що кажуть в Міненерго?

Як відзначають в Міністерстві енергетики України, Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України, як це було вказано на сторінці Forbes.

"Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності", - додають в міністерстві.

Зокрема в Міненерго посилаються на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який під час засідання Кабінету міністрів 8 серпня заявив:

наразі відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт;

в ремонті перебувають ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт;

відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій, які складають 62% від загальної кількості;

теплоелектроцентралей відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті;

відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності

"Всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна кампанія йде за планом. З боку компанії «Укренерго» маємо майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану", - заявив Шмигаль.