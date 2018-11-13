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Украина не верит ни в какие соглашения с Россией, - Зеркаль

Новости » Политика    13.11.2018 - 20:09
Украина не верит ни в какие соглашения с Россией, - Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Заместитель главы МИД напомнила о Будапештском меморандуме, который Россия нарушила

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина больше не верит ни в какие соглашения с Россией. Как информирует РБК-Украина, об этом она сказала в интервью DW.

В частности, журналист спросил, изменится ли позиция Украины относительно проекта "Северный поток 2", если Россия гарантирует определенный объем транзита газа через украинскую ГТС. В ответ Зеркаль напомнила о ряде соглашений, которые Россия уже нарушила.

"Не думаю, что мы верим в какие-то гарантии, особенно со стороны России. Есть Будапештский меморандум, и что с нами произошло? Кто сейчас помогает нам защищаться? Никто. Собственно, мы полагаемся на определенную поддержку Германии, чтобы установить мир в Украине. Но мы точно не верим ни в какие соглашения с русскими", - сказала заместитель министра.

Напомним, в конце сентября 2018 президент Украины Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и передал его ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Отметим, недавно США выступили против запуска газопровода "Северный поток-2". Взамен Штаты поддерживают трубопровод Trans-Adriatic, который доставляет каспийский газ в южную часть Европы.

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