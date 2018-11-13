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Україна не вірить у жодні угоди з Росією, - Зеркаль

Новини » Політика    13.11.2018 - 20:09
Україна не вірить у жодні угоди з Росією, - Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Заступник глави МЗС нагадала про Будапештський меморандум, який Росія порушила

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Україна більше не вірить у жодні угоди із Росією. Як інформує РБК-Україна, про це вона сказала в інтерв'ю DW.

Зокрема, журналіст запитав, чи зміниться позиція України щодо проекту "Північний потік 2", якщо Росія гарантує  певний об'єм транзиту газу через українську ГТС. У відповідь Зеркаль нагадала про низку угод, які Росія вже порушила.

"Не думаю, що ми віримо в якісь гарантії, особливо з боку Росії. Є Будапештський меморандум, і що з нами сталося? Хто зараз допомагає нам захищатися? Ніхто. Власне, ми покладаємося на певну підтримку Німеччини, щоб встановити мир в Україні. Але ми точно не віримо в жодні угоди з росіянами", - сказала заступник міністра.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2018 президент України Петро Порошенко зустрівся Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та передав його ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією

Зазначимо, нещодавно США виступили проти запуску газопроводу "Північний потік-2". Натомість Штати підтримують трубопровід Trans-Adriatic, який доставляє каспійський газ в південну частину Європи.

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