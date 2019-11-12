Зеркаль сообщила, на каком этапе находятся переговоры с РФ по возвращению украинских кораблей

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что представители Украины и России ведут переговоры для определения места, где можно будет забрать захваченные РФ украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Об этом она сообщила во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также она отметила, что работа в этом направлении еще продолжается.

"Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается", - заявила она.

Напомним, ранее Елена Зеркаль сообщала, что Украина не менее семи раз официально требовала от России вернуть захваченные корабли.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.

Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. В начале сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что между Украиной и РФ идут переговоры по передаче украинской стороне захваченных кораблей.