Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике Зеленского

Во внешней политике президента Украины Владимира Зеленского министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак играют разные роли. Об этом в интервью Bihus.info рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, Зеленский сам задает вектор внешней политики Украины, однако Пристайко и Ермак имеют свои сферы ответственности.

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - отметила Зеркаль.

Она также добавила, что Ермак более привлечен к переговорам с Российской Федерацией, в том числе в нормандском формате.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что в случае победы в Международном суде ООН по делу "Украина против России" Киев будет требовать денежных компенсаций от Москвы. По ее словам, решение по существу в этом деле может быть объявлено в 2022 году.

Отметим, накануне министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять разумный компромисс во время саммита "нормандской четверки".

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно ждут", - отметил он.