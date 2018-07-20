Зеркаль: из-за Путина невозможно провести в Совбезе ООН совместное решение по миротворцам

По словам Зеркаль, "любая резолюция, которая не будет устраивать Россию просто не пройдет"

Из-за позиции президента Российской Федерации Владимира Путина невозможно провести через Совбез ООН любое совместное решение относительно размещения миротворцев на Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

По словам Зеркаль, "любая резолюция, которая не будет устраивать Россию просто не пройдет".

"Любой вопрос миротворцев связан с несколькими фазами: первая фаза, когда договариваются по концепции. Думаю, что учитывая на позицию Путина, провести любое общее решение через Совет безопасности ООН будет невозможно", - заявила она.

Кроме того, Зеркаль отметила, что сейчас не нужно многого ожидать по вопросу миротворцев.

"По миротворцам - это процесс, который запущен. Не надо ожидать слишком много от этого сейчас. Нам нужно четко регулировать свои ожидания", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы государства Петра Порошенко, не размещение миротворческой миссии подтверждает заинтересованность России в продолжении агрессии и оккупации захваченной территории Украины.