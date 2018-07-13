Не розгортання миротворців підтверджує зацікавленість РФ в окупації, - Порошенко

Не розміщення миротворчої місії на Донбасі підтверджує зацікавленість РФ у продовженні агресії

Не розміщення миротворчої місії підтверджує зацікавленість Росії у продовженні агресії і окупації захопленій території України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає пресс-служба глави держави.

Президент нагадав, що в підсумковому документі саміту НАТО йдеться, що розгортання миротворчих сил на Донбасі підтримає і полегшить повну імплементацію мінських домовленостей.

"Хочу знову вам процитувати підсумковий документ Саміту і виступ Генерального секретаря НАТО. Тут написано, що ми ретельно обговорювали перспективи запровадження під керівництвом ООН миротворчих сил на Донбасі. Ми підкреслюємо, що це підтримає і полегшить повну імплементацію Мінських домовленостей і відповідний мандат для того, щоб забезпечити всю територію всієї зони окупації, включно з українсько-російським кордоном. Це позиція країн НАТО", - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, керівництво Росії не може пояснити відмову в розміщенні миротворчої місії ООН на Донбасі.

"І, безумовно, дуже важко Путіну пояснити, чому він не дає можливості розгорнути миротворчу місію, підтверджуючи тим самим факт зацікавленості Росії в продовженні агресії, окупації захопленої української території", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що миротворча місія ООН допоможе Україні вивести російські війська.