Зеркаль: через Путіна неможливо провести у Радбезі ООН спільне рішення щодо миротворців

За словами Зеркаль, "будь-яка резолюція, яка не влаштовуватиме Росію просто не пройде"

Через позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна неможливо провести через Радбез ООН будь-яке спільне рішення щодо розміщення миротворців на Донбасі. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

За словами Зеркаль, "будь-яка резолюція, яка не влаштовуватиме Росію просто не пройде".

"Будь-яке питання миротворців пов'язане з декількома фазами: перша - фаза, коли домовляються по концепцію. Думаю, що зважаючи на позицію Путіна, провести будь-яке спільне рішення через Раду безпеки ООН буде неможливо", - заявила вона.

Крім того, Зеркаль зазначила, що наразі не потрібно багато очікувати щодо питання миротворців.

"По миротворцям - це процес, який запущений. Не треба очікувати дуже багато від цього зараз. Нам треба чітко регулювати свої очікування", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами глави держави Петра Порошенка, не розміщення миротворчої місії підтверджує зацікавленість Росії у продовженні агресії і окупації захопленій території України.