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Зеленский назначил нового замглавы АП

Новости » Политика    22.05.2019 - 18:02
Зеленский назначил нового замглавы АП
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента. Об этом говорится в соответствующем указе №317/2019.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Зеленский назначил нового замглавы АП

Пристайко 7 июля 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО. Ранее он занимал должность заместителя Министра иностранных дел Украины - руководителя аппарата.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Также вчера Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского пропал из сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Позже Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.

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