Зеркаль о деле Порошенко: традиция преследования предшественников мне не нравится

Фото: Елена Зеркаль (УНИАН)

Зеркаль призывает всех политиков и дипломатов к диалогу

Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль прокомментировала дело Государственного бюро расследований в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены из-за Минских соглашений. Об этом она рассказала в программе "Рандеву".

"Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", – ответила дипломат.

В свою очередь Зеркаль призывает всех политиков и дипломатов к диалогу.

"Вообще эта традиция преследования предшественников мне не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы это не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой soviet legacy (советское наследие)", – убеждена бывшая заместитель министра МИД.