ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеркаль про справу Порошенка: традиція переслідування попередників мені не подобається

Новини » Політика     17.12.2019 - 13:42
Зеркаль про справу Порошенка: традиція переслідування попередників мені не подобається
Фото: Олена Зеркаль (УНІАН)

Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів до діалогу

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль прокоментувала справу Державного бюро розслідувань стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка за фактом можливої державної зради через Мінські угоди. Про це вона розповіла в програмі "Рандеву".

"Мені важко уявити, як буде розвиватися ця справа. Принаймні, мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності", – відповіла дипломат.

У свою чергу Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів до діалогу.

"Узагалі ця традиція переслідування попередників мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися в цій так званій soviet legacy (з англ. радянська спадщина)", – переконана колишня заступниця міністра МЗС.

КСУ визнав неконституційним законопроект про призначення президентом голів ДБР і НАБУ Порошенко вніс 19 млн грн застави за кіборга Марченка
Новини України Порошенко ПетроОлена ЗеркальДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся