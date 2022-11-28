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Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

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Понеділок 28 листопада 2022 10:30
Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation Фото: зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали позашляховик Opel Frontera.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Авто надійшло в розпорядження зенітно-ракетного взводу.

Позашляховик допомагає українським військовим боротися з ворожими дронами-камікадзе в центральній частині України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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