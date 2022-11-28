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Зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

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Понедельник 28 ноября 2022 10:30
Зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation Фото: зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation вооруженные силы Украины получили внедорожник Opel Frontera.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение зенитно-ракетного взвода.

Внедорожник помогает украинским военным бороться с враждебными дронами-камикадзе в центральной части Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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