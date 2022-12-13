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Зенітки та засоби боротьби з дронами: Британія виділила новий пакет допомоги Україні

Фото: Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства закордонних справ Британії.

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Борис Джонсон закликав передати Україні необхідну зброю, аби закінчити війну у 2023 році.

Також раніше ми писали, що Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

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