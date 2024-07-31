Землю "накрили" потужні геомагнітні шторми: чи зможуть українці побачити полярне сяйво

Що відомо про поточну магнітну бурю

Про наближення сильних магнітних бур повідомила ще 29 липня метеоролог і синоптик Наталка Діденко.

"Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я", - наголосила вона.

Цю інформацію підтвердили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA Space Weather Prediction Center).

Згідно з інформацією науковців, магнітна буря триватиме до четверга, 1 серпня.

Дослідники уточнили, що причиною все частіших і сильніших геомагнітних бур є спалахи на Сонці, яке нині наближається до піку активності свого 11-річного циклу. Саме у цей період на поверхні світила з'являється більше "плям" - холодніших областей, де магнітне поле особливо інтенсивне.

Такі екстремальні магнітні області можуть викликати різноманітні "ефекти" - сонячні спалахи або ж викиди у міжпланетний простір корональної маси (великих хвиль плазми - електрично заряджених частинок) на високій швидкості.

Цікаво, що останніми днями відбувся не один, а серія потужних сонячних спалахів класу Х, які супроводжувалися кількома шлейфами плазми та магнітного поля (викидами корональної маси або ж CME).

Який зв'язок між магнітними бурями й полярним сяйвом

Полярне сяйво - це оптичне явище, яке формується у верхніх шарах атмосфери й людям вбачається як світіння окремих ділянок нічного неба.

Воно виникає завдяки взаємодії магнітного поля Землі з космічним (зокрема сонячним) випромінюванням, яке потрапляє у верхні шари атмосфери. Зони такого проникнення мають форму кілець, що оточують магнітні полюси планети.

Коли заряджені частинки сонячного вітру (електрично заряджені атоми - іони) зіштовхуються з атомами й частинками газів, які входять до складу атмосфери (кисень, водень, азот і гелій), цей процес викликає видиме оку світіння (внаслідок вивільнення енергії).

Тим часом "зустріч" цих іонів з магнітосферою Землі може викликати геомагнітні бурі.

Полярне сяйво може набувати різних форм і відтінків. Його колір та яскравість залежать від того, з якою швидкістю, і на яку глибину заряджені частинки "пірнули" в атмосферу та з атомами якого газу вони зіткнулися.

Отже, нинішнє полярне сяйво формується на тлі викидів корональної маси, що досягли нашої планети.

Хто і де саме може побачити полярне сяйво

Полярне сяйво останніми днями вже спостерігали мешканці деяких регіонів Австралії та США.

"Це - сприятливий початок множинного "штормового потягу", який ми очікуємо впродовж наступних кількох днів", - зауважила на це фізик космічної погоди Таміта Сков у своєму дописі у соцмережі X.

В цілому, згідно з прогнозами дослідників, полярні сяйва можуть виникнути на середніх широтах Землі (за умови потрапляння в атмосферу прогнозованих викидів корональної маси).

Дані Центру прогнозування космічної погоди свідчать про те, що "свідками гри світла в атмосфері" можуть стати мешканці близько 50° широти.

При цьому на 50-й паралелі північної широти частково розташовані: США, Канада, КНР, Казахстан, Франція, Бельгія, Чехія, Німеччина, Польща, а також Україна.

Водночас геофізики попереджають: космічну погоду складно спрогнозувати. Навіть геомагнітні шторми такого рівня, попри очікування, іноді можуть не відбуватися.