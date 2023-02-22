Земля усіяна тілами. "Вагнерівці" зазнають величезних втрат під Бахмутом (фото)

"Зараз по всій лінії фронту на Донеччині гаряче. Особливо для російських оккупантів, тому що ЗСУ наступають! Вже Пригожин показує втрати ПВК "Вагнер" під Бахмутом, скаржачись на те, що у нього немає достатньої кількості боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що такі втрати фіксуються і в інших російських підрозділах, зокрема у зв'язку з точними влученнями українських військових за складами окупантів.

"ЗСУ відпрацьовують чітко і це лише початок. Із постачанням озброєння Україна не лише тримає оборону, а й готується до контрнаступу", - повідомляють у міськраді.