Сотні ділянок, VIP-авто і торгівля з РФ? Що приховує бізнес-імперія Віктора Кияновського

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Багаторічний депутат Чернігівської облради та агробізнесмен Віктор Кияновський разом із родиною має значні активи – сотні земельних ділянок, автопарк і нерухомість під Києвом. Його бізнес фігурує у кримінальних провадженнях щодо можливого шахрайства та самовільного захоплення земель.

Нещодавно журналісти "СтопКору" намагалися отримати коментар Кияновського, однак охорона не дала їм поспілкуватися з депутатом.

Про те, що приховує аграрна імперія депутата та як вона функціонує – розповідає РБК-Україна з посиланням на сюжет Анастасії Василенко для "Стоп Корупції ТБ".

Депутат, який відповідає за землю

Чернігівщина однією з перших опинилася на шляху російського вторгнення. На початку 2022 року частину області окупували, обласний центр фактично взяли в кільце, у громадах точилися бої. Звільнення області завершилося на початку квітня, але його наслідки – зруйнована інфраструктура, заміновані поля, загиблі цивільні – регіон відчуває й досі.

Проте історія Віктора Кияновського почалася задовго до війни. У місцеву політику він прийшов 2010 року і відтоді залишається депутатом Чернігівської облради. Президенти, уряди, скликання та партії змінювалися, а його прізвище залишалося у списку депутатів облради.

Одночасно депутат розбудував бізнес, що охоплює аграрний сектор і промислові підприємства. Земельні питання роками були однією з його депутатських сфер роботи: у попередньому скликанні він керував профільною земельною комісією облради і очолює її досі.

Це створює особливий контекст: депутат займається земельними питаннями на рівні облради, а члени його родини володіють значними земельними активами. За даними реєстрів, лише його дружині Ользі Кияновській належить понад 340 об'єктів нерухомості, з них понад 300 – земельні ділянки.

ТОВ "Ічнянське", яким керує депутат, розпоряджається понад 4,6 тисячі земельних ділянок. Важливо: йдеться про кількість окремих ділянок, а не гектарів.

Віктор Кияновський

"Заяви на землю йдуть безкінечно"

"Зі мною ніяких питань Кияновський для громади не вирішує. Питання для себе по землі – безкінечно заяви йдуть. Землю він стабільно просить у користування", - розповіла очільниця Ічнянської громади Олена Бутурлим про роль Кияновського в житті міста.

До земельних справ одного з підприємств депутата вже придивлялися правоохоронці. ТОВ "Ічнянське" згадується в кримінальному провадженні щодо ймовірного самовільного зайняття комунальної землі.

З ухвали суду випливає, що під час огляду за участі керівника відділу земельних ресурсів міської ради такі факти зафіксували. Слідчі знайшли поля із соняшником і кукурудзою, які прилягали до орендованих підприємством земель, і звернулися до суду з клопотанням про арешт урожаю.

Привернув увагу журналістів і автопарк компанії – 51 зареєстрований транспортний засіб. Поряд із робочою технікою там є і дорогі автомобілі: Mercedes-Benz GLE-Class 2025 року (від 100 тис. доларів), Volvo XC90 (близько 30 тис.), BMW 5 (від 16 тис.) і три BYD Leopard 3 2025 року випуску (понад 30 тис. доларів).

За цінами автомобільних маркетплейсів, мінімальна сукупна вартість цих машин перевищує 266 тис. доларів – майже 12 мільйонів гривень.

Супровід на дорозі і дві зупинки поліції

Щоб оцінити масштаби бізнесу наживо, команда ЗМІ вирушила безпосередньо на підприємства. Там охоронці їм повідомили, що депутата немає: начебто був зранку, але вже поїхав. Розмова швидко перейшла в конфлікт.

Коли група виїхала з території, один із працівників підприємства став фотографувати її автомобіль, а потім поїхав за ним. Згодом місце "супровідника" зайняли поліцейські. Журналісти одразу пред'явили посвідчення і самі розповіли правоохоронцям про сутичку з працівниками та про Renault, що їхав за ними.

Незабаром ті самі поліцейські зупинили знімальну групу вдруге, вже неподалік підприємства. Під час першої зупинки йшлося про анонімне повідомлення, пізніше версія змінилася: мовляв, заявник таки є, а мова про "проникнення на територію". Водночас, за словами журналістів, на місці вони самі пропонували працівникам викликати поліцію – ті відмовилися.

Зрозумівши, що на місці поговорити не вдасться, журналісти зателефонували Кияновському напряму, щоб розпитати про земельні ділянки, статки родини і кримінальні провадження. Депутат не відповів.

Міську голову Ічні також запитали, чим депутат, якого подекуди називають меценатом, допомагає громаді.

За словами Олени Бутурлим, про допомогу від нього через міськраду їй невідомо, і громада жодної підтримки від нього не отримувала й не отримує.

Поліція двічі зупиняла журналістів

Поставки до РФ, "Лади" і партнер, що перейшов до окупантів

Відкриті реєстри свідчать: Кияновський був або залишається пов'язаним із низкою компаній, які фігурують у судових рішеннях.

Пов'язаний із депутатом "Ічнянський завод сухого молока та масла" ще 2015 року напряму експортував продукцію до Росії. А вже після початку війни на Донбасі ПОСП "Ічнянське", бенефіціаром якого Кияновський був тоді й залишається нині, купувало російські "Лади" тольяттінського складання.

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Серед колишніх співзасновників компаній депутата – Сергій Рибачок. 2022 року він перейшов на бік окупантів, обійняв посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації Херсона і отримав від СБУ підозру в колабораціонізмі. Ще одного експартнера, Якова Грібова (тепер Фінкельштейна), медіа пов'язували з гральним бізнесом і кількома корпоративними конфліктами.

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Слід підкреслити: спільний бізнес у минулому не покладає на Кияновського відповідальності за подальші вчинки цих людей. Однак це допомагає зрозуміти, з ким він десятиліттями вів справи.

21 мільйон доларів і арештоване зерно

Найбільшим ударом по бізнесу Кияновського стала кримінальна справа про шахрайство на 21 мільйон доларів. До 2020 року депутатові належало 30% акцій "Росток-Холдингу", і він пов'язаний із низкою компаній, що згадуються в матеріалах справи про виведення іноземних інвестицій та привласнення коштів у межах проєкту "Зернотрейдинг".

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За версією слідства, на користь групи "Росток-Холдинг" спрямували 21,2155 млн доларів. Ці кошти нібито привласнив один з учасників зернового проєкту і вклав у розвиток власного агробізнесу. 28 вересня 2018 року суд наклав арешт на корпоративні права, зокрема на 100% частки ТОВ "Росток-Холдинг" номінальною вартістю 207,73 млн грн, власником якої була кіпрська ROSTOK AGROINVEST LIMITED. Арешти масово накладали і на зерно та майно підприємств групи.

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У справі фігурує ціла мережа компаній. Серед них – СТОВ "Крупичпільське": 99% його корпоративних прав тоді належали "Росток-Холдингу", а 1% – агрофірмі "Надія", яка сама повністю належала тому ж холдингу. Згадується і ТОВ "Шалигинське", серед історичних учасників і бенефіціарів якого був сам Кияновський.

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Окремий епізод стосується Ічні. 2019 року поліція відкрила провадження щодо ймовірного невиконання судового рішення про арешт майна ТОВ "Комбікормник" – ще одного підприємства групи. У заяві до правоохоронців йшлося про те, що зерно із зерносховища нібито й далі вивозили вантажівками "Росток-Холдингу", попри арешт. На той час корпоративні права, нерухомість і зерно "Комбікормника" вже перебували в управлінні АРМА, а керівництво було тимчасово відсторонено. Крім того, суд арештував майже 30 тисяч тонн кукурудзи і сої, що зберігалися на підприємстві.

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Журналісти намагалися передати офіційні запити на кількох пов'язаних із Кияновським підприємствах. Де-не-де до них просто ніхто не вийшов, деінде відмовилися спілкуватися і брати документи. Тож запити надіслали електронною поштою.

Сімейна справа

Доньці депутата Вікторії Ясенівці, згідно з реєстрами, належить майже сотня об'єктів нерухомості. Її чоловік Сергій Ясенівка пов'язаний із компанією "Ічнянський бетон", яка, за даними журналістів, перемогла у 15 тендерах на суму близько 8,9 мільйона гривень. Серед замовників є і підприємства лісової галузі.

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На бетонному заводі, який місцеві мешканці пов'язують із родиною Ясенівок, працівники запевнили, що Сергій Ясенівка там не керує. На прохання назвати справжнього керівника вони просто розійшлися.

Проте кадастрова карта показує: право оренди ділянки за цією адресою належить ПАТ "Райагрохім", кінцевим бенефіціаром якого значиться саме Сергій Ясенівка. А серед власників великого пакета акцій цього товариства є і "Ічнянський бетон".

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У соцмережах журналісти також натрапили на публічні свідчення знайомства Вікторії Ясенівки з колишнім керівником "Лісів України" Юрієм Болоховцем. Стверджувати, що це знайомство вплинуло на контракти, неможливо, але запитання до учасників історії залишається відкритим.

Будинок Вікторії Ясенівки добре охороняється: камери по всьому периметру, біля в'їзду – споруда, що нагадує пост охорони. Журналістам, які хотіли передати запит, ніхто не вийшов, хоча на території хтось був.

Тим часом "Ічнянський завод сухого молока та масла", підконтрольний доньці депутата, за виручки понад 418 мільйонів гривень звітує про збитки. А родинний автопарк навіть під час повномасштабної війни поповнюється дорогими електрокарами Tesla і Zeekr. Більшість із них оформлено на компанії та родичів.

Другій доньці депутата, Юлії, за даними відкритих реєстрів, належить квартира в київському ЖК Great, де житло продають приблизно від 10,5 млн грн, а також будинок у котеджному містечку закритого типу Zoloche під столицею.

Що з цього мають громади

У селах довкола Ічні знімальна група бачила покинуті будівлі та колишні ферми, які сьогодні фактично стоять без діла, – і все це по сусідству з підприємствами бізнес-оточення Кияновського.

Тож і не дивно, що у журналістів виникло закономірне запитання: що отримують місцеві громади від того, що в одних руках зосереджено стільки землі й ресурсів?

Під час зустрічі з міською головою Ічні представники ЗМІ офіційно зареєстрували інформаційний запит щодо всіх порушених у розслідуванні питань.