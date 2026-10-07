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Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского

16:09 07.10.2026 Ср
8 мин
Резонанс
aimg Юлия Бойко
Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского Виктор Кияновский (фото: facebook.com kiyanovsky.viktor)
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Многолетний депутат Черниговского облсовета и агробизнесмен Виктор Кияновский вместе с семьей имеет значительные активы – сотни земельных участков, автопарк и недвижимость под Киевом. Его бизнес фигурирует в уголовных производствах по поводу возможного мошенничества и самовольного захвата земель.

Недавно журналисты "СтопКора" пытались получить комментарий Кияновского, однако охрана не дала им пообщаться с депутатом.

О том, что скрывает аграрная империя депутата и как она функционирует, – рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сюжет Анастасии Василенко для "Стоп Коррупции ТВ".

Депутат, отвечающий за землю

Черниговщина одной из первых оказалась на пути российского вторжения. В начале 2022 года часть области оккупировали, областной центр фактически взяли в кольцо, в громадах шли бои. Освобождение области завершилось в начале апреля, но его последствия – разрушенная инфраструктура, заминированные поля, погибшие гражданские – регион ощущает до сих пор.

Однако история Виктора Кияновского началась задолго до войны. В местную политику он пришел в 2010 году и с тех пор остается депутатом Черниговского облсовета. Президенты, правительства, созывы и партии менялись, а его фамилия оставалась в списке депутатов облсовета.

Одновременно депутат построил бизнес, охватывающий аграрный сектор и промышленные предприятия. Земельные вопросы годами были одной из его депутатских сфер работы: в предыдущем созыве он руководил профильной земельной комиссией облсовета и возглавляет его до сих пор.

Это создает особый контекст: депутат занимается земельными вопросами на уровне облсовета, а члены его семьи обладают значительными земельными активами. По данным реестров, только его жене Ольге Кияновской принадлежит более 340 объектов недвижимости, из них более 300 – земельные участки.

ООО "Ичнянское", которым руководит депутат, распоряжается более 4,6 тысяч земельных участков. Важно: речь идет о количестве отдельных участков, а не гектаров.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
Виктор Кияновский

"Заявления на землю идут бесконечно"

"Со мной никаких вопросов Кияновский для громад не решает. Вопрос для себя по земле – бесконечно заявления идут. Землю он стабильно просит в пользование", - рассказала глава Ичнянского общества Елена Бутурлим о роли Кияновского в жизни города.

К земельным делам одного из предприятий депутата уже присматривались правоохранители. ООО "Ичнянское" упоминается в уголовном производстве по вероятному самовольному занятию коммунальной земли.

Из решения суда следует, что при осмотре с участием руководителя отдела земельных ресурсов городского совета такие факты зафиксировали. Следователи обнаружили поля с подсолнечником и кукурузой, которые прилегали к арендуемым предприятием землям, и обратились в суд с ходатайством об аресте урожая.

Привлек внимание журналистов и автопарк компании – 51 зарегистрированное транспортное средство. Наряду с рабочей техникой там есть и дорогие автомобили: Mercedes-Benz GLE-Class 2025 года (от 100 тыс. долларов), Volvo XC90 (около 30 тыс.), BMW 5 (от 16 тыс.) и три BYD Leopard 3 2025 выпуска (более 30 тыс. долларов).

По ценам автомобильных маркетплейсов минимальная совокупная стоимость этих машин превышает 266 тыс. долларов – почти 12 миллионов гривен.

Сопровождение на дороге и две остановки полиции

Чтобы оценить масштабы бизнеса вживую, команда СМИ отправилась непосредственно на предприятия. Там охранники им сообщили, что депутата нет: вроде бы был утром, но уже уехал. Разговор быстро перешел в конфликт.

Когда группа уехала с территории, один из работников предприятия стал фотографировать ее автомобиль, а затем уехал за ним. Впоследствии место "сопровождателя" заняли полицейские. Журналисты сразу предъявили удостоверение и сами рассказали правоохранителям о стычке с работниками и о ехавшем за ними Renault.

Вскоре те же полицейские остановили съемочную группу во второй раз, уже недалеко от предприятия. Во время первой остановки речь шла об анонимном сообщении, позже версия изменилась: мол, заявитель все-таки есть, а речь о "проникновении на территорию". В то же время, по словам журналистов, на месте они сами предлагали работникам вызвать полицию – они отказались.

Поняв, что на месте поговорить не удастся, журналисты позвонили по телефону Кияновскому напрямую, чтобы расспросить о земельных участках, достатке семьи и уголовных производствах. Депутат не ответил.

Городскую голову Ични также спросили, чем депутат, которого иногда называют меценатом, помогает громаде.

По словам Елены Бутурлим, о помощи от него через горсовет ему неизвестно, и громада никакой поддержки от него не получала и не получает.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
Полиция дважды останавливала журналистов

Поставки в РФ, "Лады" и партнер, перешедший к оккупантам

Открытые реестры свидетельствуют: Кияновский был или остается связанным с рядом компаний, фигурирующих в судебных решениях.

Связанный с депутатом "Ичнянский завод сухого молока и масла" еще в 2015 году напрямую экспортировал продукцию в Россию. А уже после начала войны на Донбассе ПОСП "Ичнянское", бенефициаром которого Кияновский был тогда и остается сейчас, покупало российские "Лады" тольяттинской сборки.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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Среди бывших соучредителей компаний депутата – Сергей Рыбачок. В 2022 году он перешел на сторону оккупантов, вступил в должность "замглавы" оккупационной администрации Херсона и получил от СБУ подозрение в коллаборационизме. Еще одного экспартнера, Якова Грибова (теперь Финкельштейна), медиа связывали с игорным бизнесом и несколькими корпоративными конфликтами.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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Следует подчеркнуть: совместный бизнес в прошлом не возлагает на Кияновского ответственность за дальнейшие поступки этих людей. Однако это помогает понять, с кем он десятилетиями вел дела.

21 миллион долларов и арестованное зерно

Самым большим ударом по бизнесу Кияновского стало уголовное дело о мошенничестве на 21 миллион долларов. До 2020 года депутату принадлежало 30% акций "Росток-Холдинга", и он связан с рядом компаний, упоминаемых в материалах дела о выводе иностранных инвестиций и присвоении средств в рамках проекта "Зернотрейдинг".

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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По версии следствия, в пользу группы "Росток-Холдинг" направили 21,2155 млн долларов. Эти средства якобы присвоил один из участников зернового проекта и вложил в развитие собственного агробизнеса. 28 сентября 2018 г. суд наложил арест на корпоративные права, в том числе на 100% доли ООО "Росток-Холдинг" номинальной стоимостью 207,73 млн грн, владельцем которой была кипрская ROSTOK AGROINVEST LIMITED. Аресты массово накладывались и на зерно и имущество предприятий группы.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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В деле фигурирует целая сеть компаний. Среди них - СООО "Крупичпольское": 99% его корпоративных прав тогда принадлежали "Росток-Холдингу", а 1% - агрофирме "Надежда", которая полностью принадлежала тому же холдингу. Упоминается и ООО "Шалыгинское", среди исторических участников и бенефициаров которого был сам Кияновский.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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Отдельный эпизод касается Ични. В 2019 году полиция открыла производство по вероятному неисполнению судебного решения об аресте имущества ООО "Комбикормщик" – еще одного предприятия группы. В заявлении к правоохранителям говорилось, что зерно из зернохранилища якобы и дальше вывозили грузовиками "Росток-Холдинга", несмотря на арест. К тому времени корпоративные права, недвижимость и зерно "Комбикормщика" уже находились в управлении АРМА, а руководство было временно отстранено. Кроме того, суд арестовал почти 30 тысяч тонн кукурузы и сои, хранившихся на предприятии.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
скриншот

Журналисты пытались передать официальные запросы на нескольких связанных с киевским предприятиях. Кое-где к ним просто никто не вышел, кое-где отказались общаться и брать документы. Поэтому запросы направили по электронной почте.

Семейное дело

Дочери депутата Виктории Ясеновка согласно реестрам принадлежит почти сотня объектов недвижимости. Ее муж Сергей Ясеновка связан с компанией "Ичнянский бетон", которая, по данным журналистов, победила в 15 тендерах на сумму около 8,9 миллионов гривен. Среди заказчиков есть и предприятия лесной отрасли.

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
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На бетонном заводе, который местные жители связывают с семьей Ясеновка, сотрудники заверили, что Сергей Ясеневка не руководит там. По просьбе назвать настоящего руководителя они просто разошлись.

Однако кадастровая карта показывает: право аренды участка по этому адресу принадлежит ПАО "Райагрохим", конечным бенефициаром которого значится именно Сергей Ясеновка. А среди владельцев крупного пакета акций этого общества есть и "Ичнянский бетон".

Сотни участков, VIP-авто и торговля из РФ? Что скрывает бизнес-империя Виктора Кияновского
скриншот

В соцсетях журналисты также наткнулись на публичные свидетельства знакомства Виктории Ясеновка с бывшим руководителем "Лесов Украины" Юрием Болоховцем. Утверждать, что это знакомство повлияло на контракты невозможно, но вопрос к участникам истории остается открытым.

Дом Виктории Ясеновка хорошо охраняется: камеры по всему периметру, возле въезда – постройка, напоминающая пост охраны. Журналистам, желающим передать запрос, никто не вышел, хотя на территории кто-то был.

Тем временем "Ичнянский завод сухого молока и масла", подконтрольный дочери депутата, за выручки более 418 миллионов гривен отчитывается об убытках. А семейный автопарк даже во время полномасштабной войны пополняется дорогими электрокарами Tesla и Zeekr. Большинство из них оформлено на компании и родственников.

Второй дочери депутата Юлии, по данным открытых реестров, принадлежит квартира в киевском ЖК Great, где жилье продают примерно от 10,5 млн грн, а также дом в коттеджном городке закрытого типа Zoloche под столицей.

Что из этого имеют громады

В селах вокруг Ични съемочная группа видела заброшенные здания и бывшие фермы, которые сегодня фактически стоят без дела - и все это по соседству с предприятиями бизнес-окружения Кияновского.

Неудивительно, что у журналистов возник закономерный вопрос: что получают местные громады от того, что в одних руках сосредоточено столько земли и ресурсов?

Во время встречи с мэром Ичные представители СМИ официально зарегистрировали информационный запрос по всем поднятым в расследовании вопросам.

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