"Земля будет гореть под ногами россиян": Кулеба призовет в Гааге к спецтрибуналу для РФ

Во время конференции в Гааге украинская сторона призовет создать специальный трибунал для привлечения руководства РФ к ответственности за преступления против Украины. Заседание суда запланировано на 14-15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу во время видеообращения.

"Специальный трибунал для России - завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии посвященном ответственности России за преступления, совершенные не территории Украины. Участие примут правительство Нидерландов, Офис прокурора МКС и Еврокомиссия, а также многие государства", - анонсировал Кулеба.

Он рассказал, что обратится к участникам конференции и призовет перейти от дискуссий к конкретным шагам, а также предложит проработать подписания соответствующего международного договора.

"Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ именно за совершенные преступления во время агрессии против Украины. Военные преступления, геноцид, преступления против человечности - все это подпадает под юрисдикцию МУС. Однако этот суд не имеет достаточно компетенции из-за Римского устава, поэтому необходимо создать отдельный трибунал", - объясняет министр.

То есть, таким образом, специальный трибунал дополнит работу суда, а не создаст альтернативные процессы.

"Мы обязательно привлечем Россию к ответственности за все совершенные преступления. Земля, в буквальном смысле, будет гореть под ногами россиян не только на фронте, но и под теми русскими в судах, которые виновны в преступлениях против украинцев", - отметил Кулеба.

Напомним, недавно страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины.

Добавим, как заявляли в МИД Британии, ее страна открыта для идеи по создание международного уголовного трибунала для России.

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