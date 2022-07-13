ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Земля горітиме під ногами росіян": Кулеба закличе в Гаазі до спецтрибуналу для РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 13 липня 2022 14:44
"Земля горітиме під ногами росіян": Кулеба закличе в Гаазі до спецтрибуналу для РФ Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час конференції в Гаазі українська сторона закличе створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочини проти України. Засідання суду заплановане на 14-15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час відеозвернення.

"Спеціальний трибунал для Росії - завтра та післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході присвяченому відповідальності Росії за злочини, вчинені не території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, Офіс прокурора МКС та Єврокомісія, а також багато держав", - анонсував Кулеба.

Він розповів, що звернеться до учасників конференції та закличе перейти від дискусій до конкретних кроків, а також запропонує опрацювати підписання відповідного міжнародного договору.

"Для чого потрібний спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ саме за вчинені злочини під час агресії проти України. Воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності - все це підпадає під юрисдикцію МКС. Однак цей суд не має достатньо компетенції через Римський статут, тож необхідно створити окремий трибунал", - пояснює міністр.

Тобто, таким чином, спеціальний трибунал доповнить роботу суду, а не створить альтернативні процеси.

"Ми обов'язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля, в буквальному сенсі, горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Додамо, як заявляли в МЗС Британії, її країна відкрита для ідеї щодо створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гаага Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Оновлена карта бойових дій: дані британської розвідки
Оновлена карта бойових дій: дані британської розвідки
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови