На землі, у повітрі й на воді. У розвідці пообіцяли росіянам "багато чого цікавого"

Українські розвідники готують "багато чого цікавого" для російської армії на землі, у повітрі й на воді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
У розвідці зазначили, що за останній рік бійці "дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів".
"Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді! Немає ще такого місця на Землі, де ви б могли сховатись, й ми б не дістали всіх, хто завдав такого горя нашій Батьківщині!", - йдеться в повідомленні ГУР.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Головному управлінні розвідки України закликали мешканців тимчасово окупованого Криму до співпраці з Силами оборони України.
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