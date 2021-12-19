Под землей более 100 человек. В России произошел пожар на шахте

В России сегодня, 19 декабря, произошла аварийная ситуация на шахте имени Рубана. Под землей, по информации экстренных служб, находятся 128 человек, проводится их эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские агентства " ТАСС " и " РИА Новости ".

Как сообщили в экстренных службах, на шахте произошел пожар. В то же время в компании, в состав которой входит данное предприятие, говорят, что аварийная ситуация связана не с пожаром, а с нагревом угольного пласта.

"Произошло нагревание пласта. Задействован план ликвидации аварии. Шахтеры выходят на улицу", - сказал представитель компании, добавив, что точное количество людей под землей уточняется.

О жертвах или пострадавших в результате аварийной ситуации пока не сообщалось.