Из-за землетрясения в Измире погибли 4 человека, более сотни пострадавших

В результате землетрясения в Измире (Турция) погибли не менее четырех человек. Также известно об около 120 пострадавших.

Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа.

По его словам, на месте разрушений в Измире находятся бригады скорой помощи и медицинские вертолеты.

Также сообщается, что местное Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) выступило с обращением к гражданам и призвало их:

не входить в поврежденные здания;

освободить дороги для машин экстренных служб;

перекрыть газо- и водоснабжение.

Кроме того, по словам мэра Измира Тунча Соера, в городе повреждены около 20 зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 был возле побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. Толчки были зафиксированы в Стамбуле и нескольких регионах Мраморного и Эгейского морей.

Отметим, этим летом на западе Украины произошло несколько землетрясений. Они были слабыми и не привели к разрушениям. В ряде случаев интенсивность колебаний была ниже порога чувствительности людей.