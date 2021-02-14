Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются более 120 человек. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов.
Об этом сообщает NHK.
"Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства Камая Норико предупредила, что в пострадавших районах есть риск оползней и обрушения домов.
Местным жителям рекомендовали проявлять бдительность на случай землетрясений силой более 6 баллов по меньшей мере в течение следующей недели.
Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.
По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.
Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.