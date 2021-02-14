Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются более 120 человек. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов.

Об этом сообщает NHK .

"Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году", - говорится в сообщении.

Представитель ведомства Камая Норико предупредила, что в пострадавших районах есть риск оползней и обрушения домов.

Местным жителям рекомендовали проявлять бдительность на случай землетрясений силой более 6 баллов по меньшей мере в течение следующей недели.