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Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек

Новина українською → Фукусима, Воскресенье 14 февраля 2021 08:13
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек Фото: землетрясение в Японии (twitter.com/AsianOSINT)
Автор: РБК-Украина

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются более 120 человек. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов.

Об этом сообщает NHK.

"Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году", - говорится в сообщении.

Представитель ведомства Камая Норико предупредила, что в пострадавших районах есть риск оползней и обрушения домов.

Местным жителям рекомендовали проявлять бдительность на случай землетрясений силой более 6 баллов по меньшей мере в течение следующей недели.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

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