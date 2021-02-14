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Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік

Новость на русском → Фукусіма, Неділя 14 лютого 2021 08:13
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік Фото: землетрус в Японії (twitter.com/AsianOSINT)
Автор: РБК-Україна

В Японії в результаті землетрусу на північному сході країни постраждалими вважаються понад 120 осіб. Магнітуда землетрусу склала 7 балів.

Про це повідомляє NHK.

"Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, що обрушився на цей регіон у 2011 році", - йдеться в повідомленні.

Представник відомства Камая Норіко попередила, що в постраждалих районах є ризик зсувів і обвалення будинків.

Місцевим жителям рекомендували проявляти пильність на випадок землетрусів силою понад 6 балів щонайменше протягом наступного тижня.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

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