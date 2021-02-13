ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Землетрус в Японії: кількість постраждалих збільшилася до 50 осіб

Новость на русском → Фукусіма, Субота 13 лютого 2021 21:58
Землетрус в Японії: кількість постраждалих збільшилася до 50 осіб Фото: наслідки землетрусу в Японії (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японії в результаті землетрусу на північному сході країни постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб. Також вийшли з ладу кілька електростанцій.

Про це повідомляє Japan Times.

Відомо, що після землетрусу було відключено електрику в деяких районах префектур Фукусіма, Міягі, Івате і Тотігі. Також компанія JR East тимчасово призупинила роботу своїх ліній сінкансен Тохоку, Дзьоецу і Хокурику.

Повідомлялося про відключення електрики в мінімум 950 тисячах домогосподарств в країні.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія
NEWS
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ