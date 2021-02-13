Землетрус в Японії: кількість постраждалих збільшилася до 50 осіб

В Японії в результаті землетрусу на північному сході країни постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб. Також вийшли з ладу кілька електростанцій.

Про це повідомляє Japan Times.

Відомо, що після землетрусу було відключено електрику в деяких районах префектур Фукусіма, Міягі, Івате і Тотігі. Також компанія JR East тимчасово призупинила роботу своїх ліній сінкансен Тохоку, Дзьоецу і Хокурику.

Повідомлялося про відключення електрики в мінімум 950 тисячах домогосподарств в країні.