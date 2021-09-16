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Землетрясение в Китае магнитудой 6: два человека погибли, трое получили травмы

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Китай, Четверг 16 сентября 2021 07:55
Землетрясение в Китае магнитудой 6: два человека погибли, трое получили травмы Фото: землетрясение в Китае магнитудой 6: два человека погибли, трое получили травмы (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6. В результате землетрясения два человека погибли, трое получили травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение произошло в четверг в 04:33 в уезде Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Согласно сообщению местных властей, жертвы и пострадавшие выявлены в селе Цаоба поселка Фуцзи вышеупомянутого уезда. В результате землетрясения также были разрушены некоторые дома.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

В связи с землетрясением местные профильные ведомства задействовали механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации 2-го уровня.

Спасательные работы продолжаются.

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