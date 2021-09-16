Землетрус у Китаї магнітудою 6: двоє людей загинули, троє отримали травми

У Китаї стався землетрус магнітудою 6. В результаті землетрусу дві людини загинули, троє отримали травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Землетрус стався в четвер о 04:33 в повіті Лусянь міста Лучжоу провінції Сичуань (Південно-Західний Китай).

Згідно з повідомленням місцевої влади, жертви і постраждалі виявлені в селі Цаоба селища Фуцзі вищезгаданого повіту. В результаті землетрусу також були зруйновані деякі будинки.

За даними китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 29,2 градуса північної широти і 105,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

У зв'язку із землетрусом місцеві профільні відомства задіяли механізм екстреного реагування на надзвичайні ситуації 2-го рівня.

Рятувальні роботи тривають.