Землетрясение в Индонезии: посольство проверяет наличие украинцев среди пострадавших

Сейчас информация о гражданстве погибших и пострадавших не обнародуется

Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди погибших и пострадавших вследствие землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что сейчас информация о гражданстве погибших и пострадавших не обнародуется. Посольство поддерживает оперативный контакт с кризисным центром.

"В связи с... сохранением вероятности дальнейших толчков в некоторых районах Республики Индонезия, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза (на островах Ломбок и Бали), или планируют их посетить, внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Индонезия о развитии сейсмологической ситуации", - сообщают в Консульской службе.

Ради личной безопасности во время землетрясения рекомендуется:

если во время толчков вы находитесь в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами;

держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий,

не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами;

постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение;

неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия;

находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (ни в коем случае не наедине) и учитывать погодные условия и их прогноз.

Скриншот (twitter.com/UkrZaKordonom)

Напомним, по последним данным, на индонезийских островах Ломбок и Бали в результате землетрясения погибли как минимум 142 человека, еще 200 получили ранения.