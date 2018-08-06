Землетрус в Індонезії: посольство перевіряє наявність українців серед постраждалих

Наразі інформація про громадянство загиблих і постраждалих не оприлюднюється

Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед загиблих та постраждалих внаслідок землетрусу. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України.

Зазначається, що наразі інформація про громадянство загиблих і постраждалих не оприлюднюється. Посольство підтримує оперативний контакт з кризовим центром.

"У зв`язку з... збереженням ймовірності подальших поштовхів у деяких районах Республіки Індонезія, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які перебувають на територіях, де зберігається сейсмічна загроза (на островах Ломбок та Балі), або планують їх відвідати, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Індонезія про розвиток сейсмологічної ситуації", - повідомляють у Консульській службі.

Задля особистої безпеки під час землетрусу рекомендується:

якщо під час поштовхів ви перебуваєте у будівлі, її необхідно якомога швидше залишити, не користуючись ліфтами;

триматися на безпечній відстані від висотних будівель,

не перебувати під лініями електропередач, деревами, комунікаціями, мостами та шляхопроводами;

постійно зберігати при собі документи та кошти, мати напоготові найбільш необхідні речі (ліки, продукти харчування, засоби гігієни), щоб мати змогу швидко залишити приміщення;

неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, командирів рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха;

перебувати у безпечному місці, пересуватися тільки перевіреними маршрутами (в жодному разі не наодинці) та враховувати погодні умови і їх прогноз.

Скріншот (twitter.com/UkrZaKordonom)

Нагадаємо, за останніми даними, на індонезійських островах Ломбок і Балі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 142 людини, ще 200 отримали поранення.