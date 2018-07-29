Землетрус в Індонезії: число жертв зросло до 14

В Індонезії зростає число жертв внаслідок землетрусу

В результаті землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі, загинули вже 14 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Окрім того, кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160.

Повідомляється, що землетрус магнітудою 6,4 на острові Ломбок пошкодив тисячі будинків, повідомили в національної агенції Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих в результаті землетрусу.

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

В червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.