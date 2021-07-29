ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Землетрясение у берегов Аляски стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Новина українською →
Аляска, Четверг 29 июля 2021 11:52
Землетрясение у берегов Аляски стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года Фото: у берегов Аляски произошло сильное землетрясение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

У берегов американского штата Аляска произошло сильное землетрясение - магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

После землетрясения сначало была объявлена угроза цунами, но потом ее отменили.

Сейсмолог Майкл Уэст заявил, что это было крупнейшее землетрясение в регионе Аляски с 1965 года.

Напомним, сегодня утром на Аляске произошло мощное землетрясение.

Читайте РБК-Украина в Google News
землетрясение Аляска
NEWS
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так