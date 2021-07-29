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Землетрус біля берегів Аляски став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року

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Аляска, Четвер 29 липня 2021 11:52
Землетрус біля берегів Аляски став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року Фото: біля берегів Аляски стався сильний землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля берегів американського штату Аляска стався сильний землетрус - магнітудою 8,2. Воно стало найсильнішим в Північній Америці з 1964 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Також сталося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.

Після землетрусу спочатку була оголошена загроза цунамі, але потім її скасували.

Сейсмолог Майкл Уест заявив, що це був найбільший землетрус в регіоні Аляски з 1965 року.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Алясці стався потужний землетрус.

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землетрус Аляска
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