Землетрус біля берегів Аляски став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року
Біля берегів американського штату Аляска стався сильний землетрус - магнітудою 8,2. Воно стало найсильнішим в Північній Америці з 1964 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Також сталося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.
Після землетрусу спочатку була оголошена загроза цунамі, але потім її скасували.
#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer pic.twitter.com/qDLZwo1xu1— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021
Сейсмолог Майкл Уест заявив, що це був найбільший землетрус в регіоні Аляски з 1965 року.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Алясці стався потужний землетрус.