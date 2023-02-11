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Землетруси у Туреччині та Сирії. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб

Фото: у Туречччині та Сирії ід землетрусів загинули понад 23 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині внаслідок серії потужних землетрусів загинули понад 20 тисяч осіб. У Сирії кількість жертв перевищує 3 тисячі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, у Сирії станом на ранок 11 лютого відомо про понад 3500 жертв. Водночас тисячі громадян Сирії залишилися без даху над головою, деякі постраждалі досі знаходяться під завалами.

Влада Сирії дозволила ООН доправити гуманітарну допомогу через лінію фронту у постраждалі регіони.

У Туреччині внаслідок землетрусів загинули 20 318 громадян. Про це свідчать дані Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Станом на ранок у Туреччині врятовано 80 088 осіб. З постраждалих регіонів евакуювали 91 511 постраждалих від стихії громадян.

Наразі у Туреччині працює загалом 160 860 людей - рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, залучено 12 026 одиниць техніки.

Нагадаємо, США вирішили направити авіаносець до Туреччини для ліквідації наслідків землетрусу.

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