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Землетрясения в Турции и Сирии. Число погибших превысило 23 тысячи человек

Фото: в Турции и Сирии от землетрясений погибли более 23 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции в результате серии мощных землетрясений погибли более 20 тысяч человек. В Сирии количество жертв превышает 3 тысяч.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в Сирии по состоянию на утро 11 февраля известно более 3500 жертв. В то же время тысячи граждан Сирии остались без крова, некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами.

Власти Сирии разрешили ООН доставить гуманитарную помощь через линию фронта в пострадавшие регионы.

В Турции в результате землетрясений погибли 20 318 граждан. Об этом свидетельствуют данные Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По состоянию на утро в Турции спасены 80 088 человек. Из пострадавших регионов эвакуировали 91511 пострадавших от стихии граждан.

В Турции работает всего 160 860 человек - спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, привлечено 12 026 единиц техники.

Напомним, США решили направить авианосец в Турцию для ликвидации последствий землетрясения.

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